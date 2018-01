Sie schlugen ihre 13 Kinder, ketteten sie an, quälten sie auch emotional. Vater David soll sich, so wird aus der Anklage ersichtlich, an einer seiner Töchter vergriffen haben.

Louise und David Turpin standen nun am Donnerstag vor Gericht und wurden formell der Folter und der Kindesmisshandlung beschuldigt. Beiden droht eine 94-jährige Haftstrafe. Beide plädierten nicht schuldig.



Fürs Waschen bestraft

Im Zuge dieser ersten Anhörung kamen weitere, fast unglaubliche Details ans Licht. Die Geschwister im Alter zwischen 2 und 29 Jahren seien fürs Waschen bestraft worden, erklärte der zuständige Staatsanwalt Mike Hestrin. Wuschen sie sich die Hände oberhalb des Handgelenks, wurde sie «fürs Spielen im Wasser» bestraft.

Auch hätten sie sich nur einmal im Jahr duschen dürfen. Oft hätten sie nicht auf die Toilette gehen können, weil die Eltern ihnen die Fesseln nicht abnehmen wollten. «Das ganze Haus stank erbärmlich nach Urin», sagte Hestrin.

Es sehe so aus, als ob keines der 13 Kinder je bei einem Zahnarzt gewesen sei. Der letzte Arztbesuch scheint über vier Jahre her zu sein.

Mit Essen gequält

Anfänglich hatten die Eltern die Geschwister mit Seilen festgebunden. Aber als sich eines befreien konnte, nahmen sie Ketten und Vorhängeschlösser.

Essen gab es einmal pro Tag, in rationierten Portionen. Gleichzeitig verhöhnten die Eltern ihre Kinder, indem sie ihnen Essen zeigten, ohne dass sie essen durften. Sie stellten ihnen etwa Kürbiskuchen hin, der nicht angerührt werden durfte. Dabei waren ihre Kinder allesamt stark unterernährt: Die 29-jährige Tochter wog gerade einmal 37 Kilo!

Im Haus habe überall noch verpacktes Spielzeug herumgelegen. Die Kinder durften damit nicht spielen.

Tagsüber geschlafen

Auch vor körperlicher Züchtigung schreckten die beiden Eltern nicht zurück: Sie schlugen ihre Kinder, würgten sie. «Diese Strafe dauerte Wochen, sogar Monate», so Hestrin.

Die Eltern unterrichteten ihre Kinder zuhause – wobei tagsüber geschlafen und nachts gelernt wurde. So sei der Kontakt zur Aussenwelt limitiert worden, sagte Hestrin weiter.

Sie wussten nicht, was ein Polizist ist

Die Kinder und jungen Erwachsenen wüssten sehr wenig über die «Welt da draussen». Danach gefragt, ob es im Haus Medikamente gebe, wusste ein Kind nicht, was das überhaupt bedeutete. Andere wussten nicht, «was ein Polizeibeamter ist».

Das Einzige, was Louise und David Turpin ihren 13 Kindern zugestanden, war, Tagebuch zu führen. Die Ermittler fanden hunderte davon – erdrückende Beweise der Anklage.

Flucht zwei Jahre geplant

Die Polizei beendete letzten Sonntag das Martyrium der 13 Geschwister, nachdem eine 17-jährige Tochter sich selbst aus dem Haus an der Muir Woods Road befreit und den Notruf gewählt hatte. Sie habe ihre Flucht etwa zwei Jahre lang geplant, so die Polizei.

Eine jüngere Schwester habe die 17-Jährige auf der Flucht begleitet, sei dann aber umgekehrt, aus Angst vor den Eltern, wie «NBC News» berichtet.

