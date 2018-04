Kundin regt sich über «falschen» WC-Sitz auf

Der Kauf eines Toilettensitzes bei Ikea löste bei Marie Stent aus Cambridge eine Achterbahn der Gefühle aus: Nach der Freude, endlich den richtigen Sitz für ihr WC gefunden zu haben, kam die bittere Enttäuschung, als sie glaubte, das Produkt in der falschen Farbe gekauft zu haben. Umso grösser war dann die Erleichterung, nachdem Tochter Amber sie gebeten hatte, die Produkthinweise genauer zu lesen.

Was war passiert? Die britische Mutter besorgte bei Ikea einen WC-Sitz in strahlendem Weiss. So sicher war sie, mit dem richtigen Produkt nach Hause gegangen zu sein, dass sie die Rechnung sofort wegwarf. Umso mehr ärgerte sie sich dann, als sie beim Auspacken merkte, dass die Klobrille hellblau war.

Einige finden blau gar nicht so schlecht

Über eine halbe Stunde dauerte es, bis sich Marie mit der neuen, babyblauen Toilette angefreundet hatte. Doch dann erklärte Tochter Amber, dass es sich eigentlich um eine Schutzfolie handelte, die sie laut Bedienungsanleitung einfach wegziehen könne.

Die Geschichte veröffentliche Amber kurz danach auf Twitter. Prompt meldeten sich andere User mit ähnlichen Erfahrungen. So habe sich etwa ein Ikea-Kunde in Dublin darüber beschwert, dass sich die blaue Farbe seiner Küchenfront löse. «Er meinte, man habe ihm die Küche in der falschen Farbe geschickt, aber weil er sie schöner fand als das bestellte Weiss, hatte er nicht reklamiert, bis die Schutzfolie begann, sich zu lösen», twitterte Kelley.

ok so once in ikea dublin, someone came back after over a year complaining that their blue kitchen was peeling. they had never taken the protective wrap off it & thought they got sent a blue kitchen by accident but decided that they liked it better than the white 1 they ordered https://t.co/VrgbqEX2VB