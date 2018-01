Der Buben-Vergewaltiger kommt aus St. Gallen

Um Geld zu verdienen, boten Berrin T. (47) und ihr Partner Christian L. (37) das Kind der Frau für einen vierstelligen Betrag im Internet zur Vergewaltigung an. Nach einem anonymen Hinweis wurden die beiden, die den Neunjährigen ebenfalls missbraucht haben sollen, letzten Herbst verhaftet.

Auch mehrere «Bieter» wurden im Verlauf des letzten Jahres verhaftet, darunter ein im Kanton St. Gallen wohnhafter Schweizer. Der 37-Jährige war bei einer Verkehrskontrolle in Österreich festgenommen worden – «ein Zufallstreffer», sagte Oberstaatsanwalt Michael Mächtel zu 20 Minuten, «weil zuvor ein internationaler Strafbefehl erlassen worden war.»

Ob der Mann aus dem Kanton St. Gallen in der Schweiz vorbestraft ist oder hier möglicherweise Ermittlungen gegen ihn laufen, wollte Mächtel nicht sagen. Die Staatsanwaltschaft St. Gallen wollte «weder bestätigen noch dementieren», ob bei ihr ein Rechtshilfegesuch aus Deutschland eingegangen ist.

Der Tatverdächtige wurde nach Deutschland überführt, wo er in Untersuchungshaft sitzt. Gegen ihn und sechs weitere Männer besteht der Verdacht wegen «schweren sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung in einer Vielzahl von Einzelfällen.»

«Einige Personen machen Angaben»

Wie die anderen Tatverdächtigen legte der Schweizer mehrere Hundert Kilometer zurück, um den Neunjährigen zu missbrauchen – in der Wohnung des Paares, im Freien und an anderen Tatorten in Südbaden, wie Oberstaatsanwalt Mächtel sagte.

Gab es bereits Geständnisse in dem Fall? «Einige Personen machen Angaben, ob darunter auch Geständnisse sind, darüber geben wir wegen der laufenden Ermittlungen keine Auskunft», so Oberstaatsanwalt Mächtel. Das Ermittlungsverfahren sei erst in einem Fall abgeschlossen, sprich, hier dürfte demnächst Anklage erhoben werden.

Hauptverdächtige hätte keinen Kontakt haben dürfen

Der Junge war seit 2015 missbraucht worden, wie Oberstaatsanwalt Mächtel weiter sagte. Es ist der «schwerwiegendste Fall von sexuellem Missbrauch von Kindern», den das Landeskriminalamt Baden-Württemberg je bearbeitet hat. Der Hauptverdächtige ist Christian L. Er soll Berrin L., die Mutter des Buben, 2015 kennengelernt haben – in dem Jahr, in dem das Martyrium des Kindes begann.

Dabei hätte sich Christian L. dem Neunjährigen nicht einmal nähern dürfen, wie deutsche Medien schreiben: Der Mann war einschlägig wegen Missbrauch einer 15-Jährigen und Verbreitung von Kinderpornografie verurteilt worden. Er hätte mit Kindern und Jugendlichen weder «verkehren noch sie beherbergen, beschäftigen oder ausbilden» dürfen, so Oberstaatsanwalt Mächtel.

«Er ist für mich gestorben»

Angelika L. ist die Mutter des Hauptverdächtigen Christian L. «Ich will keinen Kontakt mehr mit meinem Sohn. Was er getan hat, ist widerwärtig. Ich kann mich in unserem kleinen Dorf nicht mehr sehen lassen», sagt sie «Bild am Sonntag».

Ihr Sohn sei immer ein Einzelgänger gewesen und habe die meiste Zeit vor dem Computer verbracht. Gegenüber «Spiegel TV» sagt sie, dass Christian L. eigentlich ein ungewolltes Kind gewesen sei, weil sie nach einer Vergewaltigung schwanger geworden sei. Der Vater sei Alkoholiker gewesen und habe ihren Sohn geschlagen. Auch wenn sie nach Erklärungen für die Taten ihres Sohnes sucht, sagt sie: «Er ist für mich gestorben.»

«Deswegen hat man nichts gemerkt»

Die Schwester von Christian L. sagte im gleichen Beitrag über das junge Opfer: «Der Junge war pfiffig, ein schlauer Bursche. Da hat man nichts angemerkt.» Er habe viel mit einem Gameboy gespielt und ihren Bruder «Papa» genannt. «Deswegen hat man nichts gemerkt, das ist es ja.»

Man habe «einiges an Beweismaterial», das ausgewertet werden müsse, sagte Oberstaatsanwalt Mächtel. Entsprechend konnte er noch keine Angaben dazu machen, wann es zu möglichen Anklagen oder Prozessen kommen könnte.

