Die schönsten Bilder vom Super-Blau-Blutmond

Ein besonderes Spektakel haben am Mittwoch die Menschen in einigen Teilen der Erde am Himmel beobachten können: Wegen einer totalen Mondfinsternis war zunächst in Nordamerika ein Super-Blauer-Blutmond zu sehen. Später sollte das Phänomen auch im Nahen Osten, in Russland, Südasien und Australien zu beobachten sein. Hinter dem Super-Blauer-Blutmond steckt eine Kombination eines Blutmonds während einer Mondfinsternis mit den Begriffen Supermond und Blauer Mond.

In der Schweiz ist der Vollmond zwar heller als üblich, der Super-Blau-Blutmond ist allerdings nicht zu sehen. Kleiner Trost: Die Nasa zeigt das Spektakel im Netz.

LIVE NOW: Watch views of the #SuperBlueBloodMoon from multiple telescopes. Take a look: https://t.co/a5ScGDXhQu — NASA (@NASA) 31. Januar 2018

Im Januar gab es bereits zwei Mal einen Vollmond. Dieses Phänoment nennt man «Blue Moon». Durchschnittlich kommt es alle zweieinhalb Jahre vor. Weil das so selten ist, gibt es die englische Redewendung «Once in a blue moon». Das bedeutet, etwas tritt nur sehr selten ein.

Der Vollmond erscheint bei einem Supermond bis zu 14 Prozent grösser und rund 30 Prozent heller als sonst.

A lunar trio will be visible in the sky before dawn:

🌕Supermoon – When the Moon is at/near its closest point to Earth

🔵Blue Moon – The 2nd full moon in a month

🔴Blood Moon – The red tint Earth’s shadow casts on the Moon during a lunar eclipse



Details: https://t.co/4HAjU0k6JQ pic.twitter.com/EulCSdiZS7 — NASA (@NASA) January 31, 2018

Der Super-Blau-Blutmond, der am Mittwoch zu sehen ist, hat es seit mehr als 100 Jahren nicht mehr gegeben.

2000 Menschen versammelten sich in Los Angeles

Vor dem Griffith-Observatorium in Los Angeles versammelten sich in der Nacht zum Mittwoch etwa 2000 Menschen, um das Schauspiel zu verfolgen. Damit sich die Sternengucker bis 3.45 Uhr Ortszeit wach halten konnten, wurde Kaffee verkauft. Ein Super-Blauer-Blutmond war zuletzt am 30. Dezember 1982 in Europa, Afrika und Westasien zu sehen. In Nordamerika war es 1866 das bislang letzte Mal der Fall.

2018 wird noch eine zweite totale Mondfinsternis von der Erde aus zu sehen sein. Sie findet am 27. Juli statt und wird anders als das Ereignis vom Mittwoch auch von Deutschland aus zu beobachten sein.

(20M/sda)