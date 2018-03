«Bild»-Girls müssen nicht mehr frieren

Jahrzehntelang zeigten sich Frauen in Deutschlands grösster Zeitung oben ohne – das halbnackte «Bild»-Girl war eines der Markenzeichen des Boulevard-Blatts. Damit ist nun Schluss. «Männer, ihr müsst jetzt stark sein», titelt die Zeitung und erklärt, sie werde ab sofort keine eigenen Oben-ohne-Produktionen von Frauen mehr zeigen.

«Unser Gefühl in den letzten Monaten war zunehmend, dass viele Frauen diese Bilder als kränkend oder herabwürdigend empfinden, sowohl bei uns in der Redaktion als auch unter unseren Leserinnen», lautet die Begründung auf Bild.de. Die Unterhaltung von Männern soll nach Ansicht der Zeitung nicht die Kränkung von Frauen in Kauf nehmen.

«Zeitgemässerer Stil für Erotik»

Aus dem Blatt verschwinden wird das «Bild»-Girl aber nicht. Die Frauen versuche man künftig aber mit einem «neuen, zeitgemässeren Fotografie-Stil für Erotik» in Szene zu setzen. Den Anfang macht das «Bild»-Girl des Jahres Carolin Pauli. Die 27-Jährige posiert auf den aktuellen Fotos in Dessous und halbtransparentem Tanktop.

Der Verzicht auf selber produzierte Nacktfotos bedeute aber nicht, dass man in der Zeitung nie mehr solche zu sehen bekomme, betont die «Bild». Bilder, über die das Land spricht, würden die Leser auch weiterhin zu sehen bekommen. Als Beispiel nennt die Zeitung die «Playboy»-Fotos der Ex-Eiskunstläuferin Kati Witt.

Bei der Auswahl solcher Fotos wolle man aber «vorsichtiger, nachdenklicher» sein. «Der Blick von Frauen auf solche Fotos muss in unserer Zeit genauso wichtig sein wie der Blick von Männern», schreibt Bild.de.

Während einige den Entscheid bedauern, ...

Damit brauche ich die BILD dann gar nicht mehr - wie lächerlich https://t.co/hIXE0JFT5I — Jim Reaper (@Hagen_son) 11. März 2018

... feiern andere die Abschaffung der Oben-ohne-Fotos.

Das BILD-Girl ist nicht mehr nackt - das ist ein wichtiger Schritt nach vorne der zeigt dass die BILD sich unter Druck gesetzt fühlt. Protest wirkt! 😎😎😎😎 https://t.co/o7uphcId1E — StopBildSexism (@StopBildSexism) 12. März 2018

Doch es gibt auch Stimmen, die hinterfragen, was das Boulevard-Blatt wohl unter «zeitgemäss» versteht.

Nicht ganz richtig, das Bild-Girl wird es weiter geben @Kristina_Lunz, nur im "neuen zeitgemässeren Fotografie-Stil"... Bis die @BILD und ihr Frauenbild dann auch im 21. Jahrhundert ankommen, dauert es noch ein bisschen, glaube ich. https://t.co/70kzqlxO0V — Katharina Wiegmann (@Kat_Wiegmann) 12. März 2018

