Die Schweiz hat zwei neue Lotto-Millionäre

In der Euro-Millions-Auslosung hat es am Freitag zwei Mega-Millionengewinner gegeben. Dies gab Lotterie Romandie in der Nacht auf Samstag bekannt. Die richtigen Zahlen lauteten 10, 17, 18, 28, 47 sowie 3 und 7. Die zwei Gewinner müssten sich die Summe von rund 102 Millionen Franken teilen, hiess es in der Mitteilung.

Bei der nächsten Ziehung der Euro-Millions am Dienstag stehen laut dem Communiqué rund 20 Millionen Franken auf dem Spiel.

Erst im vergangenen Dezember hatte ein Zürcher Lottospieler bei Euro Millions 157 Millionen Franken gewonnen. Seinen Gewinn holte der Mann jedoch erst vier Wochen später ab - warum, ist nicht bekannt.

(roy/sda)