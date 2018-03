Dieses alte Foto könnte Millionen wert sein

Justin Whiting aus der Ortschaft Spalding in der ostenglischen Grafschaft Lincolnshire hat bei einer Ebay-Auktion einen Glückstreffer gelandet: Ein Foto aus dem 19. Jahrhundert, das er für umgerechnet 9.50 Franken ersteigerte, könnte laut Experten über zwei Millionen Pfund wert sein (etwa 2,7 Millionen Franken).

Durch Zufall entdeckte Whiting die sepiafarbene Ferrotypie – eine Abbildung auf dünnem Fotometall – auf Ebay im Juli 2017. Es zeigt einen jungen Mann mit ernstem Blick. Whiting griff zu, schliesslich kostete das Bild nicht viel.

«Das kann nur der junge James sein»

In einem Buch über die Geschichte amerikanischer Revolverhelden fand der Brite ein Bild des legendären Bank- und Zugräubers Jesse James. Der Mann auf seinem Foto sah jenem aus dem Buch sehr ähnlich. Also holte Whiting eine Expertenmeinung ein. Der Experte kam zum Schluss, dass es sich bei dem Mann auf dem Bild tatsächlich um Jesse James handelt.

Das Porträt muss zwischen 1861 und 1862 gemacht worden sein, als James 14 Jahre alt war. «Es ist offensichtlich, dass er es ist. Der Haarschnitt, das Gesicht, die Jacke, das Hemd und die Krawatte sind dieselben wie auf einem bekannten Bild des jungen James. Wahrscheinlich sind beide Bilder bei derselben Fotosession entstanden», erklärte Experte Will Dunniway dem Sender «Fox News».

Das Bild kommt bald unter den Hammer

Um sicher zu sein, konsultierte Justin Whiting einen zweiten Fachmann: Der in Los Angeles ansässige Gerichtsmediziner Kent Gibson bestätigte die Authentizität des Fotos.

Der Brite setzte sich mit dem Auktionshaus Christie’s in Verbindung, um das Foto zu versteigern. «Dieses Foto ist mein wertvollster Besitz. Ich werde sehr sorgfältig damit umgehen. Derzeit liegt es im Safe im Haus eines Freundes», erklärte Whiting der BBC. Wegen Rückenproblemen ist er seit 2003 arbeitslos.

Wie viel das Foto bei der Auktion einbringen wird, kann niemand mit Gewissheit sagen. Als Referenz dienen zwei frühere Versteigerungen: 2015 wechselte ein Foto von der Banditen-Ikone «Billy the Kid» aus dem Jahr 1878 für fünf Millionen Dollar den Besitzer. Auch dieses Bild hatte ein Sammler für zwei Dollar in einem Flohmarkt im kalifornischen Fresno gekauft. Im 2011 war ein anderes Porträt von «Billy the Kid» in Denver für 2,3 Millionen Dollar versteigert worden.

(kle)