«Ruf den Notarzt, ich wurde angeschossen»

Bei einer Schiesserei in der Nähe des Empire State Building in New York sind laut Medienberichten drei Personen verletzt worden. Die verletzten Personen schweben nicht in Lebensgefahr.

Die Schiesserei ereignete sich an der 31st Street zwischen der 5th und 6th Avenue. Zwei der Männer seien gemäss Medienberichten vor einem Geschäft angeschossen und in Armen und Schulter getroffen worden. Der dritte Mann, der mit dem Velo unterwegs war, sei aus Versehen getroffen worden. Dem Vorfall sei ein Streit vorangegangen.

Anthony Raj, Augenzeuge und Angestellter des Geschäfts, sagte zu «AM New York»: «Als ich den Lärm hörte, bin ich gleich nach draussen gerannt.» Ein Mann sei vor der Tür zu Boden gefallen. «Er bat mich, den Notarzt zu rufen und sagte: Ich wurde angeschossen, ich wurde angeschossen.»

(fur/roy)