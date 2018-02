Drei Verletzte nach Schlägerei vor Gondelbahn

Bei der Talstation der Panorama-Bahn im Skigebiet Silvretta Montafon in Vorarlberg kam es vergangenen Mittwoch zu einer Schlägerei zwischen einem Holländer und zwei Schweizern. Auslöser war die Ehefrau des 49-jährigen Mannes aus den Niederlanden. Diese hatte sich an der Warteschlange beim Einstiegsbereich vordrängeln und sich so einen schnelleren Zutritt zur ankommenden Gondel verschaffen wollen.

Das wollte ein 17-jähriger Schweizer nicht auf sich sitzen lassen und wies die Frau auf ihr Fehlverhalten hin. Da schritt der Ehemann ein und attackierte den jungen Schweizer, wie die Polizei bekannt gab. Als sich der 21-jährige Bruder einmischte, kam es zu einer Schlägerei.

Andere wartende Skifahrer gingen dazwischen und trennten die Beteiligten. Allerdings schlug der Holländer kurz darauf erneut zu. Der 21-jährige Schweizer wurde dabei schwer verletzt, er erlitt mehrere Knochenbrüche. Auch der jüngere Bruder sowie der Holländer erlitten Verletzungen.

