Heftiger Regen stoppt Suche nach Teenagern

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit: Überlebensexperten der US-Armeeeinheit Navy Seals trafen in der Nacht zum Donnerstag bei der Tham-Luang-Höhle ein, um bei den Rettungsarbeiten nach den vermissten Teenagern und deren Fussballtrainer zu helfen, wie eine Sprecherin der US-Botschaft sagte. Auch drei britische Höhlentaucher sind vor Ort. Gleichzeitig suchen Experten der thailändischen Marine nach einer neuen Strategie, um in die Höhle zu gelangen, da das Wasser bereits deren Eingang erreicht hat.

Insgesamt sind rund 1000 Helfer der thailändischen Armee, Polizei und des Grenzschutzes sowie ausländische Experten in die Suche nach der in einer Höhle eingeschlossenen Junioren-Fussballmannschaft involviert. Seit Samstagabend gibt es von den zwölf Teenagern im Alter zwischen elf und 16 Jahren sowie von ihrem 25-jährigen Trainer, Ekkapol Janthawong, kein Lebenszeichen.

Spürhunde und Drohnen

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, kommen neben Tauchrobotern auch Drohnen und Helikopter zum Einsatz, um die mit der Höhle verbundenen Erdlöcher aus der Luft zu beobachten. Die Eltern der vermissten Jugendlichen haben den Behörden Kleidungsstücke ihrer Kinder gebracht, weil auch Spürhunde helfen sollen, die Vermissten zu lokalisieren. Die Angehörigen der Kinder harren seit Tagen teils vor der Höhle aus und hoffen auf Nachrichten.

Wegen Regen ist die Suche unterbrochen

Doch viel können die Retter im Moment gar nicht tun: Anhaltende Regenfälle behindern die Sucharbeiten. Trotz mehrerer Hochdruckpumpen steigt der Wasserspiegel in dem weit verzweigten Höhlensystem weiter an.

Am Donnerstag mussten die Arbeiten deshalb unterbrochen werden. Sie sollten nach Angaben der thailändischen Armee fortgesetzt werden, sobald der Wasserstand dies zulässt, schrieb ein Sprecher der Marine auf Facebook.

Miserable conditions at the entrance to #Thamluangcave. Thai navy divers have stopped searching - water levels have risen to fill most caves. Pumping has stopped - too much rain. Authorities say they will rethink strategy for finding missing boys. pic.twitter.com/gWFeFgj7xD