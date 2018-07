Rund 20 Touristen nach Schiffsunglück vermisst

Nach einem Schiffsunglück vor der thailändischen Urlaubsinsel Phuket werden noch rund 20 Menschen vermisst. Die örtlichen Rettungsdienste teilten am Donnerstagabend mit, das für Tauchausflüge genutzte Boot sei bei rauer See mit 90 Menschen an Bord gekentert. Das Boot war von der südlicher gelegenen Inselgruppe Koh Racha auf dem Rückweg nach Phuket.

Die Hälfte der Bootsinsassen sei gerettet worden, hiess es zunächst, so dass mehrere dutzend Menschen als vermisst galten. Später gaben die thailändischen Behörden die Zahl der Vermissten mit rund 20 an. Nach Angaben des Rettungsdienstes von Phuket dauert der Rettungseinsatz an.

Unbestätigten Angaben zufolge handelt es sich bei den Betroffenen um chinesische und taiwanische Staatsangehörige.

Zweites Boot gekentert und Paar auf Jetski in Not

Laut der «Bangkok Post» ist ein zweites Boot mit rund 30 Passagieren vor Koh Mai Ton gekentert. Weiter sei ein russisches Paar, das mit einem Jetski vor Koh Racha unterwegs war, in Not geraten und später gerettet worden.

Phuket ist für ausländische Touristen ein beliebtes Reiseziel. In Thailand gibt es häufig tödliche Unfälle mit Schiffen, Bussen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Sicherheitsstandards sind niedrig.

Update folgt...

นรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เพิ่มเติมเหตุเรือล่ม บริเวณเกาะเฮ



รอบแรกช่วยเหลือขึ้นมาได้ 48 คน

รอบสอง 42คน

เหลืออีก 7คน อยู่ระหว่างค้นหา



ส่วนผู้ประสบภัยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ,ชาวไต้หวัน และชาวรัสเซีย /ท้องที่ สภ.ฉลอง pic.twitter.com/3n3h94c3zG — สวพ.FM91 (@fm91trafficpro) 5. Juli 2018

(kko/afp)