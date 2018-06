Ein riesiger Asteroid rast in Richtung Erde

Der Asteroid «4 Vesta» ist viermal grösser als Grossbritannien. Und er rast gerade in Richtung Erde. Wie «Daily Mail» berichtet, braust «4 Vesta» in einer Entfernung von rund 170 Millionen Kilometern an der Erde vorbei.

Laut der Nasa ist der Asteroid einer der schwersten und grössten in unserem Sonnensystem. So ist er 50 mal grösser als der Asteroid, der damals die Dinosaurier ausrottete.

The @NASA_Dawn spacecraft explored the giant asteroid Vesta up close, but this month you can see Vesta in the night sky with your unaided eye! Here’s how: https://t.co/u6WtTIEmND pic.twitter.com/MVcWGuGKWp