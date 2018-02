SMS an Freund löschte Angelinas Leben aus

Eine junge Frau aus Floral City im US-Bundesstaat Florida baute einen tödlichen Unfall, weil sie während des Autofahrens eine Nachricht an ihren Freund schickte. Sie war auf dem Nachhauseweg von der Arbeit und schrieb folgendes SMS: «Ich kann es kaum erwarten, dich am Wochenende zu sehen!!!» Es war das Letzte, was man von der 19-Jährigen las. Sie verlor die Kontrolle über ihren Wagen, raste in einen Baum und verstarb noch am Unfallort.

«Sie hatte vorher angerufen und gesagt, sie arbeite eine Doppelschicht», sagte Marvalene Corlett, Holloways Mutter, zum «Citrus County Chronicle». «Ich sagte: ‹Okay, pass auf dich auf. Ich liebe dich.›» Ihre Tochter habe geantwortet: «Ich liebe dich auch.»

Anti-SMS-Kampagne

Laut Polizeiangaben war Angelina zu schnell unterwegs und abgelenkt gewesen. Die Tragödie ereignete sich vor gut einem Jahr. Nun wurde eine Anti-SMS-Kampagne lanciert, die Gefahren durch Ablenkung am Steuer aufzeigt. Auch die örtliche Polizei beteiligt sich daran.

Ein grosses Banner mit dem Foto der 19-Jährigen wurde am Donnerstag an die Strasse gestellt, wie der «Citrus County Chronicle» weiter berichtet. Neben dem Bild von Angelina erscheint ihre Textnachricht: «Ich kann es kaum erwarten, dich am Wochenende zu sehen!!!». Darunter die Mahnung der Kampagne: «Es kann warten!»

Allein im Jahr 2015 kamen nach Angaben des US-Verkehrsministeriums 3477 Menschen durch Ablenkung am Steuer ums Leben.

