Ehepaar eröffnet erstes Dackel-Museum der Welt

Seit zwanzig Jahren sammeln Josef Küblbeck und Oliver Storz aus Passau Dackel in allen Varianten, sie selbst sind Herrchen zweier Exemplare, Seppi und Moni. Jetzt eröffnet das Ehepaar das erste Dackelmuseum der Welt. In prominenter Innenstadtlage zeigt das Museum in zwei Ausstellungsräumen etwa 2000 Dackel-Exponate.

Schon vor der Eröffnung ist der Rummel riesengross: Während das Tourismusbüro dem Projekt entgegenfiebert, halten heimische Kunstinteressierte ein solches Museum für Unsinn. Es habe mit Kultur nichts zu tun, klagt etwa der frühere bayerische Generalkonservator Egon Greipl. Er beklagte jüngst in Interviews, dass Passau zur Kulisse verkomme, wie «Spiegel online» berichtet. Es gebe zu viele Souvenirläden, die Stadt habe keinen Metzger mehr, aber ein Dackelmuseum.

Führungen sind bereits bis Juni ausgebucht

Dem dackelbegeisterten Paar ist die Debatte rund um ihr Museum egal: Küblbeck und Storz können sich vor Anfragen kaum retten. An der gläsernen Eingangstür zum Museum bleiben Passanten stehen und versuchen einen Blick ins Innere zu erhaschen. «Führungen sind bereits bis Juni ausgebucht. Firmen, Dackelclubs und andere Vereine kündigten sich für Ausflüge an», sagt Küblbeck der Nachrichtenagentur dpa.

Das Tourismusbüro hat zudem das Museum in seine Broschüren aufgenommen. Beim Konditor gibt es Dackelpralinen, beim Italiener eine Dackelpizza – belegt mit Würstchen.



(kle)