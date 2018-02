Eingeschlossene Studentin teilt Misere live im Netz

Das Gepäck in den Kofferraum laden, Ticket zeigen, einsteigen, losfahren – die Reise mit einem Fernbus scheint so einfach. Für eine 21-jährige Studentin aus Österreich wurde die Fahrt von Klagenfurt Richtung Wolfsberg aber zum Abenteuer.

Umfrage Was hättest du während der einstündigen Fahrt gemacht? Endlich alle Mails beantwortet.

Geschlafen.

Musik gehört oder einen Film geschaut.

Die anderen Koffer inspiziert.

Ich wäre vor Angst gestorben.

Über den Sinn des Lebens nachgedacht.

Etwas anderes.

Als die junge Grazerin ihren Koffer in dem begehbaren Laderaum des Fernbusses verstaute, schloss der Busfahrer die Türen per Knopfdruck nichts ahnend von seinem Sitz aus – und fuhr los. Alles Klopfen und Rufen der Frau half nichts, sie blieb in ihrem 8,3 Quadratmeter grossen Gefängnis eingeschlossen.

Rund eine Stunde dauerte die Fahrt bis zum nächsten Busstopp in Wolfsberg. Allein blieb die Studentin in ihrer Misere jedoch nicht. Sie teilte ihr Schicksal auf der App Jodel, woraufhin sie von der Internetgemeinde rege Unterstützung erhielt, hundertfach wurde ihre Geschichte kommentiert.

Wie die 21-Jährige die Reise erlebte und ob sie es schliesslich doch noch zu den Passagieren schaffte, siehst du in der Bildstrecke.

(kko)