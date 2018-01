Elefant trampelt Thailand-Tourist tot

Während eines bei Touristen beliebten Elefanten-Trecks in Thailand ist ein 36-jähriger Schotte ums Leben gekommen. Der Mann sass zusammen mit seiner 16-jährigen Tochter auf einem Elefanten, als dieser plötzlich fahrig wurde. Er habe den Mann abgeworfen und tot getrampelt, wie die Polizei laut Deutscher Presseagentur mitteilte. Der Elefantenführer und die Tochter blieben unverletzt.

Berichte, wonach der Mann das Tier gereizt habe, seien falsch, sagte der Gründer der Wildlife Friends-Stiftung in Thailand, Edwin Wiek. Der Elefant habe sich in der Musth befunden. Die Elefanten-Musth ist eine periodische Verhaltensänderung. Bullen produzieren dabei 40 bis 60-mal mehr Testosteron, wodurch sie aggressiv werden.

Befindet sich ein Tier in dieser Phase sollte es laut Wiek nicht für die Trecks eingesetzt werden. In den vergangenen fünf Monaten hätte es bereits sechs tödliche Unfälle mit Elefanten in Thailand gegeben.

(kaf)