Emirates muss wegen Notfall in Zürich runter

Statt bis nach Dubai führte die Reise an Bord der Emirates EK202 nur bis in die Schweiz. Wie Flightradar zeigt, landete der Flieger am Freitagmorgen in Zürich.

@flightradar24 how come EK202 is landing in Zurich, disrupting its flight from JFK to DXB? #EK202pic.twitter.com/55QwKjGUI5– Dee (@Enjik) April 13, 2018

Einiger User auf Twitter bemerkten das unvorhergesehene Manöver:

? das sieht doch ziemlich dringlich aus #EK202pic.twitter.com/vLuGGKt7mm– Phil pfuuse ? (@phil_geld) April 13, 2018

Ein medizinischer Notfall habe zur ausserplanmässigen Landung geführt, wie Skyguide-Sprecher Vladi Barrosa gegenüber 20 Minuten bestätigt.

Die Maschine mit Ziel Dubai startete am späten Donnerstagabend am New Yorker Flughafen JFK. Wann der Flug weitergeführt wird, ist nicht klar. Bei Emirates war für eine Stellungnahme niemand erreichbar. Laut Flughafen Zürich dürfte die Maschine voraussichtlich noch am Freitagnachmittag wieder abheben.

(bla)