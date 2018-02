Englische Schule verbietet diesen Haarschnitt

Das Privatinternat Great Yarmouth Charter Academy ist bekannt für seine strengen Verhaltensregeln – besonders, seit letztes Jahr ein neuer Rektor das Ruder übernommen hat. Er wolle «die richtige Umgebung für Schüler schaffen, damit sie lernen und erfolgreich sein können», sagte Barry Smith damals.

Umfrage Was hältst du vom Frisur-Verbot? Nichts, jeder soll sich so frisieren und kleiden, wie er will.

Ich verstehe das, besonders an einer Privatschule zählt das Erscheinungsbild.

Schuluniform ist ja gut, aber Haarvorschriften gehen zu weit.

Ist mir völlig egal.

Jetzt hat das Internat aber nach Ansicht vieler Eltern endgültig übertrieben. Auf Facebook kursiert ein Brief, den Eltern von der Schule erhalten haben. «Das habe ich heute bekommen. Völlig lächerlich», schreibt etwa Karen Leeder zu ihrem Post.

Mehrere Männerhaarschnitte verboten

Im Schreiben beschwert sich Rektor Smith über «inakzeptable Frisuren» von männlichen Schülern. Darunter fallen etwa: glatt rasierte Seiten und deutlich längere Haare auf dem Kopf oder «jegliche Art von Irokesenschnitt». Ebenfalls verboten ist die sogenannte «Meet me at McDonald's»-Frisur, die auch bei vielen Schweizer Jugendlichen sehr beliebt ist. Matthew Barber, Coiffeur in Norwich, beschreibt ihn gegenüber BBC so: ein lockiges Haarbüschel auf dem Kopf mit rasierten Seiten.

Ab Montag werden laut Smith alle Schüler ohne «angemessen frisiertes Haar» nach Hause geschickt, um das zu korrigieren. Im Brief steht weiter, dass die Frisuren der Mädchen in der Regel kein Problem darstellten, die der Buben dagegen in wenigen Fällen schon. Man stelle den Eltern falls erwünscht gerne auch Powerpoint-Präsentationen mit den verbotenen Frisuren zur Verfügung.

Eltern kritisieren die Schule

Das Vorgehen der Schule kommt bei vielen Eltern nicht gut an. «Ich verstehe nicht, wie eine Frisur die Leistungen eines Kindes beeinflussen soll», sagt eine Mutter. Und Rachael Heavens schreibt auf Facebook: «Lächerlich. Man kann nicht mal zu Hause bleiben, wenn man krank ist, weil es die Ausbildung stört. Aber sie schicken dich ohne weiteres heim, wenn sie deine Frisur nicht mögen.»

Einige verteidigen die neuen Regeln aber auch: «Eigentlich führt der neue Rektor nur Dinge ein, die zu unserer Schulzeit völlig normal waren», zitiert BBC einen weiteren Elternteil. Die Schule selbst wollte zum Brief keinen weiteren Kommentar abgeben.

