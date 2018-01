32 Menschen nach Schiffskollision vermisst

Bei der Kollision von zwei Schiffen vor der ostchinesischen Küste ist ein Erdöltanker in Flammen geraten. 32 Menschen würden vermisst, teilte das chinesische Verkehrsministerium am Sonntag mit. Unter den Vermissten seien 30 Iraner und zwei Menschen aus Bangladesh.

32 crew members, incl. 30 Iranians & 2 Bengalese, have gone missing after a Panama-registered oil tanker and a Hong Kong-registered bulk freighter collided off China's east coast on Sat evening. Search and rescue are underway pic.twitter.com/o7jDIu9oDb– People's Daily,China (@PDChina) 7. Januar 2018

Eine Such- und Rettungsaktion sei angelaufen. Auf einem Foto vom Unglück sind hohe Flammen auf dem brennenden Schiff und gewaltige dunkle Rauchwolken zu sehen, die in den Himmel steigen. Die Ursache des Schiffsunglücks war nicht bekannt.

Die Kollision ereignete sich am Samstagabend. Der mit 136'000 Tonnen Öl beladene Tanker sei «vollständig in Brand geraten», hiess es im Staatsfernsehen am Sonntag. Der unter Panama-Flagge fahrende Öltanker Sanchi sei am Samstagabend rund 300 Kilometer östlich von der Jangtse-Mündung bei Shanghai mit dem Frachter CF Crystal kollidiert. Der ganz in Flammen stehende, 274 Meter lange Tanker sei in Schieflage geraten. Es sei zudem ausgelaufenes Öl auf der Meeresoberfläche zu sehen.

