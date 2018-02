FBI erhielt Tipp über Cruz, aber ging ihm nicht nach

Bis Freitag waren in Florida viele Menschen geneigt, die Behörden in Schutz zu nehmen. Sie räumten ein, dass es zu schwierig oder aufwendig gewesen wäre, allen Warnsignalen nachzugehen, die der Todesschütze von der Mittelschule in Parkland auslöste.

Das änderte sich jedoch zwei Tage nach dem Amoklauf des 19-jährigen Nikolas Cruz, der an der Marjory Stoneman Douglas High School 17 Menschen tötete und 15 weitere verletzte. Das FBI gestand, am 5. Januar über die dafür vorgesehene Telefonlinie vor Cruz gewarnt worden zu sein.

Informationen blieben liegen

Das FBI habe von einem Bekannten von Cruz zahlreiche Informationen über den späteren Killer erhalten: über seinen Waffenbesitz, seinen Wunsch, Menschen zu töten, sein erratisches Verhalten und seine verstörenden Posts auf Sozialmedien. Der Bekannte habe klar gemacht, dass Cruz potenziell eine Schule angreifen könnte.

«Die Informationen wurden jedoch nicht an das FBI-Büro in Miami weitergeleitet, und keine weiteren Untersuchungen wurden durchgeführt», heisst es in einer Mitteilung. FBI-Direktor Christopher Wray sagte, man untersuche noch immer, wie es zu der Fehlleistung kommen konnte. «Wir haben mit Opfern und ihren Familien gesprochen und bedauern zutiefst, dass dies allen von der schrecklichen Tragödie Betroffenen zusätzlichen Schmerz zufügt.»

«Ich werde ein professioneller Schulschütze sein»

Bis Freitag konnte das FBI seine Versäumnisse noch begründen. Gemäss Berichten in der «New York Times» und der «Washington Post» konnte die Bundespolizei insbesondere einen Tipp vom letzten Herbst nicht dazu nutzen, Nikolas Cruz auf die Spur zu kommen.

Im September fiel Ben Bennight, einem 36-jährigen Videoblogger aus Mississippi, auf YouTube ein Kommentar auf. Unterzeichnet mit «nikolas cruz» schrieb jemand: «Ich werde ein professioneller Schul-Schütze sein.» Aufgeschreckt machte Bennight einen Screenshot und benachrichtigte Google. Kurz später wurde der Post vom Netz entfernt.

Ermittler in Sackgasse

Bennight versuchte, den Screenshot dem FBI zuzusenden, was ihm indes nicht gelang. Dann rief er das örtliche FBI-Büro an und berichtete den Beamten von seinem Fund. Am Tag danach besuchten ihn zwei FBI-Agenten und befragten ihn etwa 20 Minuten lang. «Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich ihnen helfen konnte», sagt Bennight.

Weil alle Hinweise auf den Zeitpunkt oder Herkunftsort des Posts fehlten, gelang es den Fahndern nicht, dessen Autor ausfindig zu machen. Die «Washington Post» fand in nationalen Datenbanken landesweit 22 Leute mit dem Namen Nikolas Cruz, und es sieht nicht so aus, als habe das FBI alle zu kontaktieren versucht.

«Grundrechte gelten immer noch»

Mangels zusätzlicher Verdachtsmomente hätte das FBI vor Gericht wohl auch keine Bewilligung für eine Anfrage bei Google erhalten. Und ohne einen derartigen Befehl hätte Google die Auskunft verweigert, schreibt die «New York Times».

Selbst wenn das FBI den YouTube-Post mit dem späteren Schützen Cruz in Verbindung gebracht hätte, wären ihm womöglich die Hände gebunden geblieben. Wahrscheinlich hätten Agenten Cruz, seine Familie und seine Freunde befragt. Doch ohne Gerichtsbefehl hätte man keine Waffen beschlagnahmen können.

«Wir sind noch nicht Big Brother», sagte der Strafverteidiger Chris Fialko aus North Carolina zur «Times». «Es braucht Durchsuchungsbefehle. Die Grundrechte gelten immer noch.»

Solche Rechtfertigungen ziehen jetzt nicht mehr. Das FBI hat einen monumentalen Fehler gemacht. Er wird noch viel zu reden geben.

