Fahrgäste aus Achterbahn geschleudert

In Daytona Beach im US-Bundesstaat Florida hat sich am Donnerstagabend ein Horrorunfall ereignet: Drei Waggons einer Achterbahn sprang bei voller Fahrt aus den Schienen und drohte abzustürzen, berichtet «Fox News».

Zwei Fahrgäste wurden aus dem Wagen herausgeschleudert und stürzten rund zehn Meter in die Tiefe. Sie wurden in eine Spital gebracht. Ihr Zustand ist offenbar kritisch.

Einer der entgleisten Waggons baumelte senkrecht in der Luft. Die Feuerwehr musste die sich darin befindenden Personen mit einer Drehleiter retten. Sprecherin Sasha Stanton lobte den Einsatz und sprach seinen Dank an die Rettungskräfte aus: «Sie haben grossartige Arbeit geleistet.» Es sei eine gefährliche Situation gewesen.

People dangling from a rollercoaster that derailed at the Boardwalk in Daytona Beach @DaytonaBeachFD #DBFD @CBS12 pic.twitter.com/QBqHxDrTzq