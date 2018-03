Fahrgäste hingen eine Stunde in der Luft

Es passierte am vergangenen Dienstag im «Six Flags Fiesta» im Bundesstaat Texas. Die Achterbahn «Batman: The Ride» drehte ihre üblichen Runden, als ein Sensor einen Alarm auslöste und das Fahrgeschäft zum Stillstand brachte. Genau in dem Moment, als einige Passagiere kopfüber in der Luft hingen.

Es dauerte fast eine Stunde, bis die Passagiere wieder festen Boden unter den Füssen hatten.

Wie eine Sprecherin des Parks gegenüber dem «Houston Chronicle» sagte, sei niemand verletzt worden. Die Sensoren seien eine Sicherheitsmassnahme und könnten die Bahn zum Anhalten zwingen, wenn beispielsweise der Wind zu stark werden würde. Was Auslöser für diesen Zwischenfall war, sagte sie nicht.

Nachdem die Bahn auf allfällige Mängel überprüfte wurde, konnte sie wieder ihre Fahrt aufnehmen. Die Sprecherin betonte, dass solche Ereignisse nur selten vorkämen.

(roy)