Blöder kann die Fahrprüfung nicht laufen

Vor lauter Nervosität vor der Fahrprüfung hatte eine 17-jährige Amerikanerin während der Prüfungsfahrt den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang verwechselt. Beim Ausparken vor dem Gebäude der Fahrschule hat die junge Frau Gas gegeben – allerdings in die falsche Richtung. So ist die Fahrschülerin samt Prüferin, die am Beifahrersitz gesessen hat, mit dem Auto im Schaufenster der Fahrschule gelandet.

Die 17-Jährige blieb unverletzt, die 60-jährige Prüferin musste mit leichten Verletzungen zur Behandlung in ein Spital gebracht werden. Am Fahrzeug sowie auch am Gebäude sind erhebliche Schäden entstanden.

Die Fahrschülerin «muss mit einer kleinen Anzeige rechnen», heisst es weiter. Die Prüfung hat sie wohl nicht bestanden.

(woz)