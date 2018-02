Fliegerbombe in Frankfurt wird erfolgreich entschärft

In Frankfurt am Main ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Wegen der Bombenentschärfung hatten rund 9000 Menschen ihre Wohnungen vorübergehend räumen müssen. Von der Aktion waren auch Altersheime und Hotels betroffen. Am Abend seien alle Absperrungen aufgehoben worden, teilte die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag mit.

Rund 700 Anwohner werden in der Betreuungsstelle Messe gut versorgt. Danke an alle Helfer der beteiligten Hilfsorganisationen! #Fliegerbombeffm#Weltkriegsbombe#Galluspic.twitter.com/tqb5KvLMLY– Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 22. Februar 2018

Die 50 Kilogramm schwere Bombe war bei Bauarbeiten entdeckt worden. Für die Entschärfung wurden mehrere grosse Strassen gesperrt, auch eine S-Bahnstrecke war betroffen. Für Menschen, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen konnten, organisierte die Stadt auf dem nahen Messegelände eine Betreuung.

