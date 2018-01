Flughafen-Familie hat Bangkok verlassen

Nach drei Monaten Aufenthalt auf dem Internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok ist eine achtköpfige Familie aus Zimbabwe weitergeflogen. Das Ziel ist laut der Nachrichtenplattform «Coconuts Bangkok» geheim. Das Immigrationsbüro habe die Ausreise bestätigt.

Die vier Erwachsenen und vier Kinder im Alter zwischen zwei und elf Jahren durften nicht in Thailand einreisen, bekamen aber auch keine Aufenthaltsgenehmigung in einem anderen Land. Sie schliefen auf Sofas und wurden täglich mit Snacks und Alltagsgegenständen versorgt, die das Flughafenpersonal ihnen mitbrachte.

Reisedokumente fehlten

Die Odyssee der Familie begann am 23. Oktober: Nachdem sie bereits im Mai in Thailand mit Touristenvisa eingereist waren, wollten sie über die Ukraine nach Barcelona fliegen. Doch die Airline liess sie nicht an Bord, weil keiner der Reisenden die nötigen Einreisedokumente für Spanien hatte.

EXCLUSIVE: After living at airport for 3 months, Zimbabwean family has left Thailandhttps://t.co/IJ1W1rFqDG– Coconuts Bangkok (@CoconutsBangkok) 23. Januar 2018

Zwei Wochen später wurden neue Flugtickets erstellt, diesmal schaffte es die Familie bis nach Kiew, dann wurde sie wieder nach Bangkok geschickt. Die thailändische Grenzbehörde erlaubte ihr jedoch die Einreise nicht, weil ihre Touristenvisa längst abgelaufen waren.

Weihnachtsgeschenke für die Kinder

Der Fall kam ans Licht, weil ein thailändischer Flughafenmitarbeiter am Weihnachtstag ein Foto auf sein Facebook-Profil postete. Auf dem Bild ist zu sehen, wie Kanaruj Pornspolt einem der gestrandeten Kinder, dem Mädchen Mashia, ein Geschenk gibt.

Die Familie wartete in Bangkok auf den Bescheid des Asylbüros der Vereinten Nationen, wo sie einen Antrat auf Asyl gestellt hatte. Laut Vivian Tan, Sprecherin des lokalen Flüchtlingsbüros, konnte die Familie nicht zurück nach Zimbabwe geschickt werden, weil dort ihr Leben gefährdet sei.

Wohin die Reise nun ging, bleibt geheim, um weder die Familie aus Zimbabwe noch weitere Menschen in einer ähnlichen Situation zu gefährden, heisst es von Seiten des Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen.

(chk)