Schwangere beisst ihrem Vergewaltiger in den Penis

Eine schwangere Frau hat in Südafrika ihrem Vergewaltiger in den Penis gebissen. Die Polizei sucht nun via Twitter nach einem Mann mit Wunden im Unterleib.



#sapsMP Members of #SAPS White River are looking for a man with a severely injured private part who is alleged to have raped a 3-month pregnant woman. Anyone with info, please Constable Solly Mabuza on 082 730 7590 or Crime Stop number on 08600 10111. SWhttps://t.co/h1reGbVwMv pic.twitter.com/ANByc9tRRW