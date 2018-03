Frau bringt Baby am Strassenrand zur Welt

Das Wetter hat nicht nur die Schweiz im Griff, sondern auch andere Länder Europas. So verursachten Schnee, Eis und starke Winde am Donnerstag den dritten Tag in Folge erhebliche Verkehrsbehinderungen in Grossbritannien und Irland. Vor allem in Schottland stand das öffentliche Leben in weiten Teilen still, nachdem der britische und irische Wetterdienst die höchste Warnstufe ausgegeben hatten.

10 Menschen sind wegen des Wetters bereits ums Leben gekommen. Das jüngste Opfer ist ein siebenjähriges Schulmädchen, das von einem Auto überrollt wurde, als der Fahrer bei den schwierigen Bedingungen die Kontrolle verloren hatte. Ein Anwohner sagte zur «Sun»: Es ist fürchterlich, wenn man bedankt, dass das Mädchen nur im Schnee spielen wollte und dann ihr Leben verlor.»

Im tief verschneiten Nordengland erblickte dagegen ein kleines Mädchen am Strassenrand das Licht der Welt: Die hochschwangere Daniella Waring und ihr Mann Andrew waren am Donnerstagmorgen bei starkem Schneefall auf dem Weg zum Krankenhaus, als klar wurde, dass sie es nicht mehr rechtzeitig dorthin schaffen würden, wie der Rettungsdienst mitteilte. Das bei eisiger Kälte geborene Baby erhielt den Namen Sienna - in den sozialen Medien heisst es aber nur «#A66snowbaby» (#A66Schneebaby).

Here she is...Sienna Louisa Dottie Waring, born by the side of the A66, welcome to the world! ?#A66snowbabyhttps://t.co/VcOIFvxOACpic.twitter.com/n8LBSpL2XG– Great North Air Ambulance (@GNairambulance) 1. März 2018

A66 ist die Strasse, an der es zur Welt kam. Der Rettungsdienst zitierte den Vater mit den Worten, er habe auf der verschneiten Fahrbahn kaum eine Stelle finden können, um an die Seite zu fahren. Zudem habe er kaum Zeit gehabt, den Rettungsdienst zu rufen - so schnell sei alles gegangen. «Da ich bei der Geburt unserer beiden anderen Kinder dabei war, habe ich das getan, was ich damals gesehen habe», sagte er. Er habe die Beifahrertür geöffnet, sich in den Schnee gekniet und das Baby in Empfang genommen. Kurz darauf errreichten Rettungssanitäter den Geburtsort und versorgten um Mutter und Kind.

Gas wird knapp

Die Polizei rief Menschen in beiden Ländern dazu auf, nicht zu reisen. Hunderte Schulen blieben geschlossen. In Grossbritannien mussten viele Strassen gesperrt werden, Tausende Autos blieben liegen.

There were 16 vehicles involved in the crash on the M66 and the road is now closed. Please avoid the area. We're working hard alongside @LancashireFRS@gmpolice and @NWAmbulance to make sure everyone is alright and open it back up. pic.twitter.com/XVWKhtHNJT– Manchester Fire (@manchesterfire) 1. März 2018

Bitter snow and strong winds have kept our crews extremely busy today. Updates on our website. Please only travel if necessary and be sure to secure loose garden furniture or bring it inside. Stay safe tonight! #StormEmma#BeastFromTheEasthttps://t.co/O5nDb15HCNpic.twitter.com/xwwEp831oD– Manchester Fire (@manchesterfire) 1. März 2018

Teilweise mussten Autofahrer die Nacht in ihren Fahrzeugen verbringen. Viele Züge im ganzen Land fielen aus.

Auch der Flugverkehr war erheblich gestört. Die Flughäfen in Glasgow und Edinburgh waren am Donnerstagvormittag geschlossen. Auch am Flughafen London Gatwick kam es zu vielen Verspätungen und Ausfällen.

Hinzukommt, dass nun auch noch das Gas knapp werden könnte. Der Betreiber von Grossbritanniens Gasnetzwerk sagte, dass es bereits mit Engpässen zu kämpfen hat. Der Bedarf an Gas sei gemäss Medienberichten um ein Drittel höher als sonst im März.

Jetzt kommt noch Emma dazu

Zusätzlich zum Wetterphänomen «Beast from the East» (Biest aus dem Osten), das Grossbritannien kalte Luft vom Kontinent brachte, zieht nun im Südwesten des Landes auch noch Sturm Emma auf. Der britische Wetterdienst warnte für Donnerstag und Freitag vor heftigem Schneefall und Regen und überfrierender Nässe in Wales und Südwestengland und rief auch dort die höchste Warnstufe aus.

