Frau stirbt nach Brand auf Casino-Boot

Nach einem Grossbrand auf einem Casino-Boot vor der Golfküste Floridas ist eine Frau ihren Verletzungen erlegen. Das teilte ein Sprecher des Regionalen Medizinzentrums Bayonet Point, Kurt Conover, am Montag mit.

Die Passagierin sei am Sonntagabend gestorben, mehrere Stunden nach dem Feuer. Zunächst hatten Behördensprecher gesagt, die 15 Verletzten seien nicht in Lebensgefahr. Conover sagte, acht Verletzte seien bis Montag aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Auf dem Schiff mit etwa 50 Menschen an Bord war es am späten Sonntagnachmittag zum Unglück gekommen. Feuerwehrleute und Augenzeugen hatten dramatische Szenen während des Feuers geschildert: Menschen seien ins Wasser gesprungen und bei Port Richey in der Bucht von Tampa an Land geschwommen.

Feuer im Maschinenraum

Das Feuer war den Medienberichten zufolge im Maschinenraum ausgebrochen, die genaue Brandursache war nicht bekannt. Das Boot pendelte zwischen der Küste und einem Casino-Schiff, das in internationalen Gewässern liegt. Dort ist – im Gegensatz zum Festland – Glücksspiel erlaubt.

Dass es nicht zu einer noch grösseren Tragödie gekommen ist, verdanken die Passagiere der Geistesgegenwart des Kapitäns, sagte der Polizeichef von New Port Richey der «New York Times». Dieser habe den Brand bemerkt und zurück in Richtung Ufer gesteuert. Dadurch konnten die Passagiere ins seichte Wasser springen.

