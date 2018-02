Frau trocknet Unterhose während Flug

Ein Reisender hielt auf einem Flug von Antalya in der Türkei in die russische Hauptstadt Moskau eine amüsante Szene mit seinem Handy fest: Eine Passagierin in den Reihen vor ihm hielt eine Unterhose unter die Lüftungsdüsen, die sich über ihrem Sitz befanden, um sie zu trocknen.

Wie «Daily Mail» berichtet, soll die Aktion rund 20 Minuten gedauert haben. Ein Augenzeuge berichtet, die Frau sei gar nicht verlegen gewesen, während sie die Unterwäsche vor aller Augen an die Belüftung hielt. «Alle schauten mit Interesse und Verwirrung zu, aber niemand sagte etwas», erklärte der Mitreisende.

Auf einem russischen Social-Media-Portal wurde die Frau in Schutz genommen. Ein User meinte, die Unterhose habe der Tochter der Passagierin gehört.

Dass es auf Flügen immer wieder zu bizarren Vorfällen kommt, beweisen die Fotos der folgenden Bildstrecke.

