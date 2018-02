Fünf Tote nach Crash von zwei Militärhelikoptern

Beim Absturz von zwei Ausbildungshelikoptern des französischen Militärs sind am Vormittag fünf Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Helikopter waren am See von Carcès rund 50 Kilometer nordwestlich von Saint-Tropez aus zunächst ungeklärter Ursache zusammengestossen, wie die französische Polizei mitteilte. An Bord seien insgesamt fünf Besatzungsmitglieder gewesen, sagte ein Vertreter der Gendarmerie in Brignoles. Alle seien tot.

Zwei Militärhelikopter prallen ineinander

Einer der Toten war unter dem Rumpf einer der verunglückten Maschinen eingeklemmt. Die Behörden schickten zwei Rettungs- und einen Polizeihubschrauber zur Unglücksstelle. Der Absturzort wurde weitläufig abgesperrt. Es herrschte zunächst Unklarheit darüber, wie viele Menschen sich insgesamt an Bord befunden haben und ob es Überlebende gegeben hat.

à CEXCLU. Cinq morts dans un crash de deux hélicoptères abasse https://t.co/CByon9nCYBpic.twitter.com/LBCaILPlTW– Var-matin (@Var_Matin) 2. Februar 2018

Frankreichs Verteidigungsministerin Florence Parly will noch am Freitag in die Region reisen. Wie die Behörden der Küstenregion Var mitteilten, gehörten die beiden Helikopter zu einer Flugschule der französischen Heeresflieger in Cannet-des-Maures. An der Schule gibt es ein gemeinsames Ausbildungsprogramm mit deutschen Militärpiloten.

(sep)