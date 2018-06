Fünf Verletzte bei Explosion in U-Bahn

Bei einer Explosion in einer U-Bahn-Station in London sind am Dienstagabend fünf Menschen verletzt worden. Es habe sich um eine «geringfügige» Explosion gehandelt, die vermutlich durch einen Kurzschluss ausgelöst worden sei, teilte die Polizei mit.

Rettungskräfte eilten nach einem Notruf zur Station «Southgate» im Norden Londons; der Bahnhof wurde geschlossen.

Officers remain at #Southgate station following a minor explosion earlier this evening. Investigations are ongoing, but the incident is not being treated as suspicious or terror related. Initial enquiries indicate the explosion was caused by a drill battery short circuiting . pic.twitter.com/tOOu7FsVZX– BTP (@BTP) 19. Juni 2018

Die britische Verkehrspolizei teilte im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, derzeit nicht von einem terroristischen Hintergrund auszugehen. Scotland Yard teilte später mit, dass es sich offenbar um einen Kurzschluss gehandelt habe.

#Southgate station has been examined by specialist officers. It appears at this stage that the cause of the explosion was a battery short circuit. https://t.co/QeRwvpumh0pic.twitter.com/o4IA1MDQxY– Metropolitan Police (@metpoliceuk) 19. Juni 2018

Nach Angaben der Rettungskräfte wurden zwei Menschen ins Krankenhaus gebracht. Drei weitere wurden demnach wegen leichter Verletzungen vor Ort behandelt.

Menschen berichteten bei Twitter von Panik in der U-Bahn-Station: «Ich war am Bahnhof Southgate, als die Aufregung begann, es roch verbrannt (wie Gummi), und ich sah mehrere Menschen, die zum Ausgang rannten», schrieb ein Nutzer.

Grossbritannien war im vergangenen Jahr von einer Reihe von Anschlägen erschüttert worden, darunter mehrere in London.

(chk/afp)