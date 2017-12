Gegen diesen Becher laufen Konservative Sturm

Seit genau 20 Jahren lanciert die Kaffeehaus-Kette Starbucks in der Vorweihnachtszeit spezielle Weihnachtsbecher, die sogenannten Holiday Cups (im Video sehen Sie alle Becher in ihrer ganzen Pracht). Das Design dieser Pappbecher hat schon öfter für erhitzte Gemüter gesorgt – zuletzt im Jahr 2015. Vielen Kunden war der Becher zu rot und minimalistisch, wie das «Handelsblatt» schrieb. Konservative Christen unterstellten dem Unternehmen gar einen Hass auf Jesus, weil auf dem Becher keine typisch weihnachtlichen Motive zu sehen waren.

Umfrage Was sehen Sie in den beiden Händen? Ja, das sind die Hände eines lesbischen Pärchens.

Das sind einfach Hände.

Und selbst wenn es lesbische Hände wären, wen soll das stören?

Keine Ahnung.

In diesem Jahr kann von Minimalismus keine Rede sein: Geschenke, ein Weihnachtsbaum und Friedenstauben tummeln sich auf dem Becher, der nur spärlich rot und grün gefärbt und sonst fast ganz in Weiss gehalten ist, damit man ihn selbst bemalen kann. Doch ein winzig-kleines Detail treibt Vertretern aus konservativen Kreisen die Zornesröte ins Gesicht: zwei sich haltende Hände. «Distractify» zufolge ist die christliche Rechte überzeugt, dabei handele es sich um zwei Lesben, und Starbucks wolle mit den Bechern Homosexuelle ins Blickfeld rücken.

Lesbisches Paar im Video

Grund für die Annahme war ein Starbucks-Video, in dem der Becher vorgestellt wurde und in dem neben zahlreichen anderen Menschen auch zwei Frauen gezeigt wurden, die sich an den Händen halten und wie ein lesbisches Paar wirken.

We're loving @Starbucks' new festive ad with a lesbian couple. Can someone draw us a @LadyGaga cup please? https://t.co/HLjTufRFu8 — British LGBT Awards (@BritLGBTAwards) 6. November 2017

Daraufhin wurde auf Twitter gemutmasst, bei den Händchen haltenden Kaffeetrinkern auf dem Becher handle es sich um das lesbische Paar.

Mitglieder der LGBT-Community feierten Starbucks für das Design, und nachdem «Buzzfeed» über die vermeintlich «homosexuellen Hände» berichtet hatte, stürzte sich der Rest der US-Presse auf das Thema. Gegenüber der «New York Times» betonte Starbucks, die Kunden sollten für sich selbst entscheiden, worum es auf dem Becher gehe.

Die «Times» selbst sieht die Diskussion mit Humor: «Es ist Zeit, sich auf eine moderne amerikanische Feiertagstradition einzulassen: das Über-Analysieren der saisonalen Starbucks-Becher auf der Suche nach Zeichen liberaler Ruchlosigkeit.»

(mlr)