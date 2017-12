Gib der Tante einen Kuss! Oder besser doch nicht?

Ach ja, die Verwandtschaft und die Feiertage. Womöglich können sich manche von uns daran erinnern, wie man sich als Kind vor Tante Edas Küsschen zu drücken versuchte, während sie mit gespitzten Lippen flötete: «Gib der Tante einen Kuss!» Oder wie wie Mami oder Papi einen hinterrücks voranschubsten und einen aufforderten, doch den lieben Onkel Konrad zu umarmen – obwohl man diesen nur einmal im Jahr sah und er an diesem Weihnachtsabend nach Alkohol stank.

Umfrage Weihnachten mit Verwandten: Würden Sie Ihr Kind zu einer Umarmung oder einem Kuss auffordern? Ja. Ist doch Familie!

Nein. Mein Kind entscheidet, wen es von uns küsst und umarmt.

Mindestens die Hand geben und Danke sagen.

Ist die Verwandtschaft mal im Haus, haben wir ganz andere Probleme :-)

Die Diskussion darüber, ob Kinder dazu angehalten werden sollen, ihre Verwandten zu umarmen, ist in Zeiten von #MeToo und den anbrechenden Feiertagen in den USA wieder aufgekommen.

Das sagt die Nicht-Umarm-Fraktion:

Kein Kind soll zu etwas gezwungen werden. Es soll vielmehr früh lernen, dass es körperlichen Kontakt ablehnen kann, wenn es den nicht wirklich will. «Man lehrt ein Kind vieles, wenn man seine körperliche Autonomie nicht ernst nimmt. Eine Botschaft lautet dann etwa: ‹Dein Körper ist weniger wichtig als dein Wille›», sagt Lehrerin Airial Clark.

Auch wenn man ein Kind auffordere, jemanden zu umarmen oder zu küssen, nur weil es etwa ein Geschenk erhalten habe, werde ein falsches Signal gesendet. Dann vermittle man dem Kind das Gefühl, es sei in einer Bringschuld, die es körperlich begleichen müsse.

Kinder schuldeten niemandem körperliche Zuneigung, auch nicht an Feiertagen, heisst es auch auf dem Blog «Girl Scouts». «Das Prinzip der gegenseitigen Zustimmung bei körperlicher Nähe mag sehr erwachsen wirken und bei Kindern kein Thema sein», sagt die hier zitierte Psychologin Andrea Bastiani Archibald. Dennoch würden Lektionen, wie man physische Grenzen setze und erwarten könne, dass diese respektiert würden, am besten von klein auf gelehrt. Denn: «Sie können beeinflussen, wie ein Mädchen während des Aufwachsens sich und seinen Körper wahrnimmt.» Man solle das Kind also zu keinem körperlichen Kontakt auffordern, den es nicht will, sondern ihm Platz geben, selbst zu entscheiden, wem es Zuneigung zeigen will.

Das sagt die Umarmt-sie-Fraktion

«Ignoriert all diese lächerlichen neuen Ratschläge», fordert auf der anderen Seite die Kolumnistin Karol Markowitz Eltern auf. Dass Kinder sich dem Umarmen von Verwandten entziehen sollten, um sich schon früh ihrer körperlichen Autonomie bewusst zu werden, sei insofern widersinnig, als dass diese ja erst im Lauf der Jahre gelehrt und gelernt werden könne. Ansonsten würden Eltern kaum «einen grossen Teil ihres Tages damit verbringen, ihren Kindern die Socken anzuziehen, sie davon abzuhalten, die Hosen runterzuziehen, gegen ihren Willen die Zähne zu putzen oder zu einer bestimmten Zeit ins Bett zu gehen».

Dass Kinder gegen ihren Willen Verwandte umarmen müssten und diese Zuneigung gegen Geschenke eintauschen würden, sei schlicht absurd. «Damit wird impliziert, dass man seinem Kind keinerlei andere Leitlinien mitgibt, wenn es heranwächst und sich unschuldiges Knuddeln mit der Familie zu reiferen Zuneigungsbekundung wandelt.» Wenn überhaupt, so Markowitz, zeige die Umarmung eines Familienmitgliedes einem Kind, wie es zwischen «guter und schlechter Berührung» unterscheiden könne.

Sexuelle Belästigung sei unbestritten ein grosses Thema – und so sei es sicher richtig, seine Kinder über den Unterschied zwischen sexuellen und nicht sexuellen Kontakten aufzuklären. «Aber jede Art der Zuneigung in einen Topf zu werfen, verwischt die Linien. Nicht jeder ist ein sexuelles Raubtier, tatsächlich sind es die wenigsten. Unseren Kindern beizubringen, dass sie in einer Welt leben, in der sie fürchten müssen, dass ihnen jedermann schaden könnte, ist zutiefst ungesund.»

Kinder können schon früh selbst unterscheiden

Wer jetzt denkt, diese Debatte bewege nur in den USA die Gemüter, irrt: 2015 gabs es diese auch hierzulande in etwas abgewandelter Form. Es ging darum, ob Eltern ihre Kinder auf den Mund küssen sollen oder ob damit etwas Sexuelles einhergehe (an der Umfrage «Küssen Sie Ihr Kind auf den Mund?» nahmen fast 35'000 Leser teil, die Ergebnisse sehen Sie hier).

In diesem Zusammenhang wies Flavia Frei, Leiterin des Geschäftsfelds Politik beim Kinderschutz Schweiz, darauf hin, dass Mädchen und Buben schon früh zwischen angenehmen und unangenehmen Berührungen unterscheiden können. «Sie würden sich sofort abwenden, wenn sie die Berührung oder den Kuss nicht mögen. Wichtig ist, dass die Erwachsenen dies ernst nehmen und respektieren.»

(gux)