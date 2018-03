Hat ein Rassist die Paketbomben gezündet?

In der US-amerikanischen Grossstadt Austin sind binnen weniger Tage drei Paketbomben explodiert. Dabei kamen zwei Menschen in der Stadt in Texas ums Leben.

Nach einem Vorfall am 2. März war ein 39-Jähriger seinen Verletzungen erlegen, am Montag starb ein 17-Jähriger bei einer zweiten Explosion. Eine dritte Bombe verletzte am Montag eine 75 Jahre alte Frau.

Austins Polizeichef Brian Manley sagte, die drei Anschläge seien miteinander verbunden. Die Ermittler hätten aber noch kein Muster der Opfer oder einen konkreten Verdacht.

Afroamerikaner und Hispanics

Das Motiv sei unklar, man schliesse aber ein Hassverbrechen nicht aus. Die Polizei prüfe aber auch andere Möglichkeiten. Die beiden ersten betroffenen Häuser gehörten Afroamerikanern, sagte Manley. Die 75 Jahre alte Frau sei hispanischer Herkunft.

Die Pakete wurden vor den Haustüren abgelegt. Erste Hinweise deuteten daraufhin, dass die Pakete nicht von der Post oder anderen Anbietern geliefert worden seien, sagte Manley. Als der 17-Jährige das Päckchen hineingetragen und geöffnet habe, sei es explodiert. Ein weiterer Mensch sei verletzt worden.

Technikmesse nicht im Fokus

Die beiden ersten Fälle stuft die Polizei als Mord ein. Der 39-Jährige war schwer verletzt worden und später im Spital gestorben.

Der Polizeichef rief die Bevölkerung zu äusserster Vorsicht auf. Die Besucher der Technikmesse South by Southwest (SXSW) in Austin hätten aber keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Austin ist eine grosse Stadt, die Explosionen ereigneten sich weit entfernt vom Gelände.

(oli/sda)