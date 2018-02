Das sind die Todesopfer von Parkland

14 Opfer, die beim Massaker an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland getötet wurden, sind identifiziert. Die Behörden in Florida waren am Donnerstag mit der Identifizierung der 17 Toten beschäftigt.

Verzweifelt suchten Eltern seit Mittwochabend nach ihren vermissten Kindern. In den sozialen Medien wurden dazu Fotos tausendfach weiterverbreitet.

Viele der Eltern haben einen Tag später Gewissheit. Sie haben Söhne und Töchter verloren, die ihr Leben noch vor sich hatten.

Unter den 14 bisher identifizierten Opfern befinden sich drei Lehrer. Einer von ihnen ist Aaron Feis, der sich zwischen Schüler und Schütze stellte und nun im Internet als Held gefeiert wird.

Report: Football coach Aaron Feis stepped in front of Parkland school shooter to shield bullets from students.Hero:https://t.co/LmRlgJ4NoJpic.twitter.com/N3O2BErPZ2– 247Sports (@247Sports) February 15, 2018

Am Nachmittag flammte Hoffnung auf, dass Aaron Feis überlebt haben könnte. Ein Kollege hatte getwittert, der mutige Lehrer sei am Leben. «Coach Feis ist nicht gestorben. Er wurde zwar angeschossen, aber tot ist er nicht.» Feis ist nach Behördenangaben in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Das erste Todesopfer, das identifiziert wurde, ist die 17-jährige Jaime Guttenberg. Ihre Eltern Fred und Jennifer Guttenberg bestätigten laut «Local 10 News» ihren Tod. Dagegen habe es ihr Sohn Jesse nach Hause geschafft.



Die 17-jährige Schülerin Jaime Guttenberg war das erste identifizierte Opfer, das bei dem Massaker getötet wurde. Bild: Facebook

