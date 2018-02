Hier serviert ein Roboter den Kaffee

Sawyer kann bis zu fünf Tassen Kaffee gleichzeitig servieren und ersetzt rund vier bis fünf Mitarbeiter. Der Roboter ist Barista im neu eröffneten Henn-na-Café in Tokio. Maschine statt Mensch ist Trend in Japan, so gibt es auch Hotels, wo Roboter die Gäste einchecken. So soll dem Arbeitskräftemangel in der schnell alternden japanischen Gesellschaft entgegengewirkt werden.

(nk)