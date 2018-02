Hier trägt man Schlamm statt Glitzer-Kostüm

Hunderte Feiernde haben sich am Wochenende beim sogenannten Schlamm-Karneval in Brasilien mit Schlick eingeschmiert und zu Samba- und Reggaeton-Klängen gefeiert. Die jährliche «Bloco da Lama»-Feier am Samstag in Paraty geht auf eine Idee aus dem Jahr 1986 zurück.

Damals schmierte sich eine Gruppe Teenager beim Wandern in einem Mangroven-Wald zum Schutz vor Moskitos mit dem Schlamm ein – und marschierte dann in bester Karneval-Manier durch den Ort rund 250 Kilometer entfernt von Rio de Janeiro.

Der Name «Bloco da Lama», auf Deutsch etwa Schlammblock, basiert auf den berühmten Karnevalsumzügen der Samba-Schulen in Rio, die dort bei den Paraden in sogenannten Blocks laufen. Doch nicht jedes Jahr wird den Anhängern dieser Karnevals-Variante der Gang durch die historischen Gassen genehmigt: Schlammspuren und Lärm begeistern dort nicht alle.

(mlr/sda/ap)