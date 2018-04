Hund beim Häufen machen geblitzt

In Moers (D) verrichtete ein Hund sein Geschäft genau in dem Augenblick, als ein Fahrzeug in eine Radarfalle tappte. Der Lenker war in einer 30er-Zone mit Tempo 42 unterwegs und wurde geblitzt.

Offenbar musste auch die Polizei bei der Auswertung der Blitzer-Fotos schmunzeln. Mit dem Kommentar «Storys of our Life: Das wahre Leben...» veröffentlichte die Polizei das Foto auf Twitter.

(20M)