Hunderte Japaner stecken wegen Schnee im Zug fest

Weil ihr Zug in gewaltigen Schneemassen stecken blieb, haben rund 430 Fahrgäste nördlich von Tokio die Nacht im Abteil verbracht. Fünf von ihnen wurde unwohl, ein Mann musste in eine Klinik gebracht werden, wie Einsatzkräfte am Freitag bekanntgaben.

600 Japaner verbringen Nacht im Zug

Kurz vor 19 Uhr am Donnerstagabend kam die Shinetsu-Linie in der stets schneereichen Provinz Niigata zum Stillstand. Erst 15 Stunden später konnte die Reise zum 1 Kilometer entfernten Bahnhof fortgesetzt werden. Aus Sicherheitsgründen durften die Passagiere die kurze Strecke nicht zu Fuss zur Station gehen. Die gestrandeten Fahrgäste hatten aber Glück im Unglück: Licht und Heizung funktionierten einwandfrei, hiess es.

Seit Tagen werden weite Teile Japans von heftigen Schneestürme erfasst. Der öffentliche Verkehr wurde teils massiv behindert.

(sda / bla)