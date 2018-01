Hier gehen 40'000 Franken in die Brüche

Das Netz kann sich vor Lachen nicht mehr halten: Seit Tagen verbreitet sich das Video eines Mannes, der in einem Club auf Ibiza auf ganz ungeschickte Art und Weise eine Flasche Champagner öffnet. Er stellt sich aber so tollpatschig an, dass ihm die Magnum-Flasche aus der Hand rutscht und am Boden zerschellt. Wie «Daily Mail» berichtet, kostet eine Flasche des edlen Getränks um die 40'000 Franken.

Auf dem Video ist zu sehen, wie der Mann zunächst mit dem Korken der Drei-Liter-Flasche kämpft. Dann gleitet ihm die Flasche aus der Hand, er fasst nochmal nach, schliesslich landet sie aber doch auf dem Boden – während er sich verzweifelt an den Kopf fasst. Die Szene hielten zahlreiche Gäste mit dem Handy fest, der Club veröffentlichte das Video auf seiner Facebook-Seite.

«Das ist eine kostspielige Art, seine Schuhe zu reinigen», schreibt eine Twitter-Userin. «So schnell werden 30'000 Euro vergossen», meint eine andere. «Pop, da wird sein Ego zerstört», schreibt ein Mann zynisch. Mitleid empfindet niemand.

