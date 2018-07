Imam (41) nach Heirat mit 11-Jähriger gebüsst

Die Hochzeit von Abdul Karim aus Malaysia mit einer 11-Jährigen hatte weltweit wütende Reaktionen ausgelöst. Der muslimische Dorfgeistliche und Abfallhändler hatte das Mädchen vergangenen Monat zu seiner dritten Ehefrau genommen.

Der 41-Jährige wurde nun mit umgerechnet 440 Franken gebüsst, nachdem er sich vor einem Scharia-Gericht für schuldig erklärt hatte. Der Mann, der bereits zwei Frauen und sechs Kinder hat, wurde für Polygamie und die Eheschliessung ohne Einwilligung eines religiösen Gerichts verurteilt. Die Höchststrafe für die beiden Vergehen liegt bei zwei Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe, schreibt die Zeitung «The Star».

Wie der malaysische Anwalt Syahredzan Johan auf Twitter unterstreicht, wurde der Mann nicht für die Heirat einer Minderjährigen verurteilt. Ein Gesetz, das dies verbieten würde, gebe es nicht. In Malaysia dürfen muslimische Mädchen unter 16 Jahren geheiratet werden, wenn die Erlaubnis eines religiösen Gerichts vorliegt.

In the case of the 11 year old child 'bride', the Kelantan Syariah Court has fined the man for 2 Syariah offences - marrying without permission and polygamy without permission.



These two offences are not about him marrying an underage person. There is no such offence in law.