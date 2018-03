«Diese Werbung ist schrecklich rassistisch»

Die jüngste Werbekampagne von Heineken hat einen Skandal ausgelöst. Der Clip des Bierkonzerns dreht sich um eine Rooftop-Bar, in der der Barkeeper eine Flasche «Heineken Light» über den Tresen gleiten lässt. An mehreren schwarzen Gästen vorbei landet das Bier schliesslich bei einer hellhäutigen Frau, worauf der Spruch erscheint: «Sometimes, lighter is better».

Weil «lighter» nicht nur «leichter», sondern auch «heller» bedeutet, liess der Sturm der Entrüstung in den sozialen Medien nicht auf sich warten. Beispielsweise twitterte der US-Musiker Chance the Rapper dazu: «Ich glaube, einige Unternehmen veröffentlichen klar rassistische Werbung, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.» Und: «Heinekens Werbung ist schrecklich rassistisch.»

I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn't help by posting about it. But ? I gotta just say tho. The »sometimes lighter is better Hienekin commercial is terribly racist omg– Chance The Rapper (@chancetherapper) March 26, 2018

Inzwischen hat Heineken den umstrittenen Spot zurückgezogen.

«Coolest Monkey in the Jungle»

Erst im Januar musste sich der Kleiderhersteller H&M Rassismusvorwürfe gefallen lassen: Im Online-Shop war ein Bild eines dunkelhäutigen Jungen zusehen, der in lässiger Kleidung für die Kamera posiert. Auf seinem Pullover stand «Coolest Monkey in the Jungle» (dt.: «Der coolste Affe im Dschungel»). Der Shitstorm liess nicht auf sich warten, worauf H&M das Foto aus dem Shop entfernte.

@hm this is disgusting & irresponsible. You know the history of racist using the term »monkey to demean people of African descent... and you put this on your website! ? »Coolest Monkey In the Jungle #SMHpic.twitter.com/IY877D2d8R– Karamo Brown (@KaramoBrown) January 8, 2018

