Jagdtouristin brüstet sich mit toter seltener Giraffe

Stolz streckt die Amerikanerin Tess Thompson die Hand in die Luft, in der anderen hält sie ihr Gewehr. Neben ihr liegt eine tote Giraffe. Ein afrikanisches Online-Portal ist auf die Bilder aufmerksam geworden und nennt Thompson auf Twitter eine «weisse amerikanische Barbarin». Bei dem Tier handelt es sich um eine seltene schwarze Giraffe. Das Foto wurde mittlerweile über 28'000 mal geteilt und tausendfach kommentiert.

White american savage who is partly a neanderthal comes to Africa and shoot down a very rare black giraffe coutrsey of South Africa stupidity. Her name is Tess Thompson Talley. Please share pic.twitter.com/hSK93DOOaz