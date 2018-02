Japaner erhält Sorgerecht für 13 Leihmutter-Kinder

Ein Gericht in der thailändischen Hauptstadt Bangkok hat am Dienstag dem Antrag des 28-jährigen Mitsutoki Shigeta auf das alleinige Sorgerecht für 13 von Leihmüttern ausgetragene Kinder stattgegeben.

Das Sorgerechtsurteil sei mit Blick auf das Wohlergehen der Kinder gefällt worden, bergündete das Gericht in Bangkok seine Entscheidung. Der biologische Vater, der nicht persönlich an dem Prozess teilnahm, könne den 13 Kindern «Glück und Möglichkeiten» bieten. Der Japaner habe sich bereits um eine Unterkunft und Kindermädchen gekümmert.

Interpol war hinter Shigeta her

Der thailändische Staat hatte die 13 Kinder 2014 in Obhut genommen, nachdem neun von ihnen – sechs Jungen und drei Mädchen – in einer Wohnung in Bangkok entdeckt worden waren. Die Kinder, die damals zwei Wochen bis zwei Jahre alt waren, wurden dort rund um die Uhr von Kindermädchen betreut. Daraufhin wurde auch die internationale Polizeiorganisation Interpol eingeschaltet.

DNA-Tests ergaben, dass Shigeta ihr Vater ist. Die Eizellen-Spenderinnen stammen unter anderem aus Schweden, Spanien und Brasilien. Alle Kinder haben ein Geburtsdatum ab Dezember 2012.

Den Ermittlungen zufolge hat der Japaner insgesamt 19 Kinder gezeugt, sechs seiner Kinder leben in Kambodscha und Japan. Der Japaner, Sohn eines reichen IT-Unternehmers, verliess Thailand, als er erfuhr, dass Interpol nach ihm fahndete. Später verklagte er den thailändischen Staat, um das alleinige Sorgerecht für die Kinder zu bekommen.

Seine eigene Wählerschaft gezeugt

Schon 2013 war bei Interpol eine Anzeige gegen den Japaner eingegangen, erstattet von Mariam Kukunashvili, Leiterin der Fruchtbarkeitsklinik New Life. Die Ärztin fand es damals merkwürdig, dass der Japaner nach zwei erfolgreichen Schwangerschaften bereits weitere Leihmütter bestellte.

Sie habe ihn nach seinen Plänen gefragt, erzählte Kukunashvili der Nachrichtenagentur AP. Der Kunde habe daraufhin angegeben, dass er pro Jahr 10 bis 15 Kinder wünsche. Ausserdem habe er sich nach der Möglichkeit erkundigt, sein Sperma einfrieren zu lassen, um auch noch im hohen Alter Vater werden zu können.

Am meisten erstaunten sie jedoch Shigetas Motive: Er wolle in die Politik einsteigen und zeuge darum seine künftige Wählerschaft. Die Klinikleiterin meldete den bizarren Fall Interpol – und Shigeta tauchte nie wieder bei New Life auf.

Verschärfung der Regelungen für Leihmütter

Nach Angaben seines Anwalts will Shigeta den Umzug der Kinder in Thailand nach Japan in die Wege leiten, sobald diese dazu bereit sind. Sein Mandant habe selbst viele Geschwister «und möchte, dass die Kinder zusammen aufwachsen», sagte sein Verteidiger Kong Suriyamontol.

Die Leihmütter verzichteten nach Angaben des Gerichts auf das Sorgerecht für ihre Kinder. Ob sie dafür finanziell entschädigt wurden, blieb unklar. Shigeta hatte den thailändischen Frauen umgerechnet zwischen 8000 und 12'000 Franken gezahlt, damit sie seine Kinder austragen.

Das Bekanntwerden von Shigetas «Baby-Fabrik» hatte 2014 einen Skandal in Thailand ausgelöst. Daraufhin wurde es Ausländern 2015 per Gesetz verboten, Leihmütter in Thailand zu engagieren. Das Geschäft verlagerte sich daraufhin nach Kambodscha, bis die dortige Regierung 2016 ebenfalls ein Verbot erliess. Der Nachbarstaat Laos lässt dagegen Leihmutterschaften noch uneingeschränkt zu.

