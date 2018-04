Jens R. verabschiedete sich per Mail

48 Jahre alt, Deutscher, psychisch auffällig: So wird der Fahrer des Transporters beschrieben, der am Samstag in Münster in die Menge fuhr und mindestens zwei Personen tötete. Danach nahm er sich im Fahrzeug das Leben.

Wer ist der Täter von Münster? Offiziell ist über ihn kaum etwas bekannt. Die deutschen Medien, von ZDF über «Süddeutsche Zeitung» bis «Bild», setzen jedoch langsam das Puzzle zusammen.

Gemäss übereinstimmenden Berichten heisst der Fahrer Jens R. und ist 1969 im Sauerland geboren. Sein Wohnort war nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt. Das Tatfahrzeug soll ihm gehört haben.

2014 und 2016 soll Jens R. psychisch auffällig gewesen sein. Er soll laut der «Welt» bereits früher einen «4spektakulären Selbstmord» angekündigt haben. Laut den «Westfälischen Nachrichten» verabschiedete sich Jens R. am 29. März in einer Mail von seinen Bekannten.

Kontakte zu Rechtsextremen?

Laut dem ZDF hat Jens R. vor Kurzem einen Selbstmordversuch unternommen. Zudem soll er Kontakte zur rechtsextremen Szene gehabt haben. Die «Welt» schreibt, allerdings ohne Quellenangabe, dass es Hinweise auf eine Beziehungstat gebe. Zudem sei Jens R. der Polizei als Kleinkrimineller bekannt: Er sei drogensüchtig und habe Handys und Autoradios gestohlen.

Vor der Wohnung von Jens R. standen am Samstagabend mehrere Polizeiautos. Ein Reporter will einen Knall gehört haben. Offiziell bestätigt sind diese Informationen aber noch nicht.

