Die Geschichte hinter dem 27-Millionen-Franken-Bild

Sophie Church ist 47 Jahre alt, seit Jahren mit demselben Mann verheiratet, Zweifach-Mami und Sprachtherapeutin. So weit, so unspektakulär, ein ganz normales Leben eben.

Sechzehn Jahre zurück, wir schreiben das Jahr 2002. Sophie Church heisst noch Sophie Lawrence, ist frisch verlobt mit ihrem heutigen Mann. Durch ihren Job als Assistentin in der Londoner Tate Modern, einem der weltweit bedeutendsten Museen für moderne und zeitgenössische Kunst, lernt sie an einem Dinner den legendären Akt- und Porträtmaler Lucian Freud kennen.

