Kater Thomas kehrt nach 14 Jahren wieder heim

Hurrikan Jeanne war der tödlichste der Saison 2004 in den USA. Mehr als 3000 Menschen starben, die meisten davon in Haiti. In Florida tötete der Monstersturm vier Personen, Millionen waren ohne Strom. Seit dieser Zeit war der rote Tigerkater Thomas Junior verschollen.

Sein Besitzer, Perry Martin, suchte wochenlang nach seinem Schützling. Der pensionierte Polizeihundeführer aus Fort Pierce gab eine Vermisstenanzeige auf – erfolglos.

Der Vierbeiner mit dem Spitznamen T2 hatte einen Mikrochip implantiert. Doch irgendwann gab auch der Tierarzt die Hoffnung auf und erklärte das vermisste Fellknäuel für tot.

Anruf vom Tierarzt

Martin quälte all die Jahre die Frage, welches Schicksal seinen Kater ereilte – bis ihn vor ein paar Wochen der Tierarzt anrief.

«Perry, was würdest du tun, wenn wir dir sagen würden, dass T2 noch am Leben ist?», fragte der Tierarzt. «Ich würde dich wahrscheinlich als verrückt bezeichnen, weil er schon vor langer Zeit gestorben ist.»

«Er frisst brav und spaziert herum»

Doch tatsächlich war T2 noch am Leben. Als Streuner hat ihn eine Organisation für Haustiere eingefangen und in ein Tierheim gebracht. Bei der folgenden Untersuchung wurde der Mikrochip entdeckt.

«Als ich in dieses Gesicht sah, wusste ich sofort wer er war», sagt Martin dem Sender WPTV. «Er ist ein bisschen älter. Irgendwie so, wie ich auch.» T2 hat mittlerweile 18 Jahre auf seinem Katzenbuckel. «Seit er wieder daheim ist, frisst er brav und spaziert herum», sagt Martin. «Ich werde ihn so verhätscheln, wie ich es bis zu dem Tag getan habe, an dem er verschwunden ist.»

(oli)