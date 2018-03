Katze, diese Fische kannst du lange jagen!

An Ausdauer mangelt es ihr nicht, ihrer Beute hastet sie dennoch vergeblich hinterher: Eine Katze hat in einem Teich Goldfische entdeckt und sich auf die Jagd gemacht. Nur: Die Fische sind vor dem ambitionierten Vierbeiner unter einer Eisschicht geschützt. Diese ist zum Leid der Katze so klar, dass sie ihre potenzielle Beute direkt vor ihrer Nase hin- und herflitzen sieht.

Ob man nun mit der Katze mitfiebert oder sich für die Fische freut, das Video der erfolglosen Jagd hat Suchtpotenzial.





(20 Minuten)