Kennen Sie diesen grinsenden Mann?

Eine Frau aus der englischen Grafschaft Warwickshire wurde kürzlich Opfer zweier Trickbetrüger. Nachdem sie Anzeige bei der Polizei erstattet hatte, erstellten die Beamten ein sogenanntes efit-Phantombild von einem der Täter. Die Abkürzung «efit» steht für «Electronic Facial Identification Technique».

Statt aber gefährlich und düster auszusehen, trägt der Mann ein Strahlelächeln auf dem Gesicht. Die Netzgemeinde reagierte – ver­ständ­li­cher­wei­se – mit Spott und Häme. «Hatte er einen Hund dabei?», fragte ein User auf Twitter und postete ein Bild der Zeichentrickfiguren Wallace und Gromit. Ein anderer verglich den Täter mit der Grinsekatze aus «Alice im Wunderland». Und noch einer meinte nur: «Ich hoffe, er hat sie nicht gebissen.»

😂 I think this one is less obvious, he'd get away with this pic.twitter.com/yYXkzCS5zb

Nachdem das Phantombild viral gegangen war, meldeten sich die Behörden erneut via Twitter. Es sei erfreulich, dass das Phantombild so rege kommentiert werde, der Fall sei aber ernst. Die Frau sei Opfer einer schrecklichen Straftat geworden. «Wir hoffen, dass die Aufmerksamkeit hilft, den Betrüger schneller zu fassen», twitterten die Beamten.

We can confirm that this is real and that we anticipated the attention! But jokes aside, it was created from a description provided and it's serious as a woman was victim of a horrible crime. Hopefully the attention will mean we identify the offender/bring him to justice quicker