Kuhfleisch-Essen endet mit Massen-Übelkeit

Über 50 Bewohner eines Dorfes am südafrikanischen Ostkap litten nach dem Verzehr von Kuhfleisch an Durchfall, Erbrechen, Kopfschmerzen und Magenkrämpfen. Die Erkrankten, unter ihnen 16 Kinder, wurden in verschiedene Spitäler transportiert.

Dort berichteten die Dorfbewohner, dass sie zuvor Fleisch vom Kadaver einer Kuh gegessen hätten. Die Kuh starb an den Folgen eines Schlangenbisses.

Die Ärzte gehen davon aus, dass die Personen an den Nachwirkungen des tödlichen Giftes der Kobra leiden, welches sich im Fleisch der Kuh festgesetzt hat.

(nag)